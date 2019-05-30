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Boğazlıyan Şeker'in FETÖ sanığı eski müdürünün yargılandığı dava

1 saat önce

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisi eski müdürünün yargılanmasına devam edildi.

Boğazlıyan Şeker'in FETÖ sanığı eski müdürünün yargılandığı dava, System.String[]
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisi eski müdürünün yargılanmasına devam edildi.
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan sanık B.K. ve avukatları hazır bulundu.
Duruşmada dinlenen tanıklar, önceki celse dinlenen bazı tanıkların husumetli oldukları sanık B.K'ye iftira attıklarını öne sürdü.
Savcı, esasa ilişkin mütalaasında, örgütsel faaliyetlere katıldığı, kurum personelini örgüte müzahir Zaman gazetesine abone olmaya ve himmet vermeye zorladığı, FETÖ mensubu olmayanlara mobbing uyguladığı ve örgüt faaliyetlerine katılanlara iltimasta bulunduğu gerekçesiyle sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Savcı, sanık beyanlarının etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilerek verilecek cezada indirime gidilmesini talep etti.
B.K'nin avukatının esasa ilişkin savunma yapmak için süre talep etmesinin ardından mahkeme heyeti duruşmayı 13 Haziran'a erteledi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:17 Kaynak: AA
Boğazlıyan, Güncel
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