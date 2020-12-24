Boğazlıyan Ticaret Borsası'ndan eğitime destek - Son Dakika

Yozgat'ın Boğazlıyan Ticaret Borsası Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yapılan uzaktan eğitimde sorun yaşayan öğrencilere dağıtılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 55 tablet desteğinde bulundu.

Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Harun Halıcı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında öğrencilere tablet desteğinde bulunduklarını söyledi.

Halıcı, pandemi nedeniyle okullarda yapılan uzaktan eğitimde birçok öğrencinin sıkıntı yaşadığını belirterek, "Fırsat eşitliğinin sağlanması ve öğrencilerimizin eğitim haklarını kullanabilmeleri için TOBB önderliğinde öğrencilerimize tablet alınması uygun görülmüştür. Bu kapsamda eğitime ulaşamayan öğrencilere dağıtılmak üzere 55 tableti İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek de desteklerinden dolayı Halıcı'ya teşekkür etti.