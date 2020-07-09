Boğazlıyanlı çiçekçiden şehit ailelerine ücretsiz hizmet - Son Dakika

Boğazlıyan'da çiçekçilik yapan Mehmet Baran, iş yerine afiş asarak, "şehit çocuklarının kız isteme buketleri, nişan çiçekleri, gelin ve sünnet arabası süslemesi gibi etkinliklerini ücretsiz yapacağını duyurdu.

Baran, iş yerinin olduğu binaya "İşletmemizde tüm şehit çocuklarının kız isteme buketleri, nişan çiçekleri, gelin ve sünnet arabası süslemesi ücretsizdir. Ücretleri babaları tarafından ödenmiştir." afişi astı.

Baran, AA muhabirine, Boğazlıyan'da ikamet eden şehitlerin birinci derece yakınlarına kız isteme buketleri, nişan çiçekleri, gelin ve sünnet arabası süslemesi gibi etkinliklerini ücretsiz yapacağını söyledi.

Şehit ailelerinin, şehitlerin geride bıraktığı birer emanet olduğunu vurgulayan Baran, "Şehit ailelerimizin her zaman yanında olmaya gayret ediyoruz. Onlara sahip çıkmak, onları kötü günlerinde olduğu gibi, iyi günlerinde de yalnız bırakmamak bizim görevimizdir. Şehit ailelerimizin mutlu günlerinde ihtiyaç olan çiçeklerini ücretsiz karşılama kararı aldık. Çiçek ve süslemelerde şehit ailelerimiz ücret ödemeyecek. Çünkü ücretleri babaları tarafından ödendi." dedi.