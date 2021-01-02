Boğazova'nın nüfusu sokağa çıkma kısıtlamasında 10 kat artıyor - Son Dakika

Boğazova'nın nüfusu sokağa çıkma kısıtlamasında 10 kat artıyor

02.01.2021 10:47
Boğazova'nın nüfusu sokağa çıkma kısıtlamasında 10 kat artıyor, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesi Boğazova Yaylası'nın nüfusu, sokak kısıtlamasının uygulandığı hafta sonlarını yazlıklarında geçiren vatandaşlarla birlikte 10 kat artıyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesi Boğazova Yaylası'nın nüfusu, sokak kısıtlamasının uygulandığı hafta sonlarını yazlıklarında geçiren vatandaşlarla birlikte 10 kat artıyor. Bölgedeki kırsal Çayyaka Mahallesi'nin muhtarı Sami Çakmak, 200 kişinin yaşadığı bölgenin nüfusunun hafta sonları 2 binlere kadar çıktığını söyledi.

İnegöl ilçesinde doğayla iç içe olan 200 kişinin yaşadığı Boğazova Yaylası, sokak kısıtlamasının uygulandığı hafta sonları, yoğun ilgi görüyor. Bursa merkez ile başta İstanbul ve Yalova olmak üzere çevre illerden gelen vatandaşlarla birlikte hafta sonu bölgenin nüfusu 2 bine çıkıyor. 1200 rakımlı ormanlık alanda bağ evlerinde kalan vatandaşlar, doğa ile iç içe bir hafta sonu geçiriyor.

Hafta sonunu ailesiyle birlikte bölgede geçiren Yalçın Ulama, "Pandemi kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle ormandaki evimize gelip konaklıyoruz. Diğer zamanlarda işimizden dolayı buraya gelemiyorduk. Ama son dönemlerde yasaklarla birlikte bu bölge, bizim için bir fırsat oldu. Hafta sonlarını burada geçiriyoruz. Havası güzel. Yaylada dere de var. Doğayı çok seviyoruz. Birçok vatandaş da buradaki evlerine geliyor" dedi.Bölgede bulunan kırsal Çayyaka Mahallesi'nin muhtarı Sami Çakmak ise, "Pandemiden bu yana salgının şehirlerdeki yayılma oranını dikkate alan vatandaşlar, bölgemizi cazibe merkezi haline getirdi. İstanbul, Bursa ve İnegöl'de ikamet edip yazlığı olanlar buraya geliyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat biliyorlar. Açık alanda ve temiz havada koronavirüs bulaşmıyor. Ailece gelenlerin büyük çoğunluğu, kendi evlerinde hafta sonunu geçiriyor" diye konuştu.Yaylada yaklaşık 500 evin olduğunu ifade eden Çakmak, "Hafta sonları 2 bine yakın kişi konaklıyor. Hafta içine nazaran hafta sonları burada nüfus 10 kat artıyor" dedi.

Bölgede balıkçılık yapan Ömer Ağdık ise, "Hafta sonu gelenlere ve burada kalanlara diğer günlere göre çok daha fazla paket servis yapıyoruz" ifadelerini kullandı.


Boğazova'nın nüfusu sokağa çıkma kısıtlamasında 10 kat artıyor
Boğazova'nın nüfusu sokağa çıkma kısıtlamasında 10 kat artıyor
Boğazova'nın nüfusu sokağa çıkma kısıtlamasında 10 kat artıyor
Boğazova'nın nüfusu sokağa çıkma kısıtlamasında 10 kat artıyor
Boğazova'nın nüfusu sokağa çıkma kısıtlamasında 10 kat artıyor
Boğazova'nın nüfusu sokağa çıkma kısıtlamasında 10 kat artıyor
Boğazova'nın nüfusu sokağa çıkma kısıtlamasında 10 kat artıyor
Boğazova'nın nüfusu sokağa çıkma kısıtlamasında 10 kat artıyor
Boğazova'nın nüfusu sokağa çıkma kısıtlamasında 10 kat artıyor
Boğazova'nın nüfusu sokağa çıkma kısıtlamasında 10 kat artıyor
Boğazova'nın nüfusu sokağa çıkma kısıtlamasında 10 kat artıyor
Boğazova'nın nüfusu sokağa çıkma kısıtlamasında 10 kat artıyor

Sami Çakmak, İstanbul, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Boğazova'nın nüfusu sokağa çıkma kısıtlamasında 10 kat artıyor - Son Dakika


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