Bogdan Lobont'un Nefis Kurtarışı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bogdan Lobont'un Nefis Kurtarışı - Son Dakika Spor

Bogdan Lobont'un Nefis Kurtarışı

12 dakika önce

2002-03 Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde Ajax ile Milan eşleşti. San Siro’da oynanan maçta gelişen Milan atağında art arda gelen tehlikeli pozisyonların ardından Christian Brocchi’nin çektiği sert sut, savunma oyuncusuna çarpıp yon değiştirdi. Ajax’in Rumen kalecisi Bogdan Lobont kontrpiyede kalmasını rağmen olağanüstü bir refleksle pozisyonu kurtardı ve golü önledi.

2002-03 Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde Ajax ile Milan eşleşti. San Siro'da oynanan maçta gelişen Milan atağında art arda gelen tehlikeli pozisyonların ardından Christian Brocchi'nin çektiği sert sut, savunma oyuncusuna çarpıp yon değiştirdi. Ajax'in Rumen kalecisi Bogdan Lobont kontrpiyede kalmasını rağmen olağanüstü bir refleksle pozisyonu kurtardı ve golü önledi.

Bogdan Lobont'un Nefis Kurtarışı

Milan, Ajax, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:19 
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