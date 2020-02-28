Bogdan Stancu'nun hedefi üst sıralar - Son Dakika
Son Dakika Spor Bogdan Stancu'nun hedefi üst sıralar - Son Dakika Spor

Bogdan Stancu'nun hedefi üst sıralar

6 saat önce

Stancu, ilk yarının son haftasında cezalı, ikinci devrenin de ilk 4 haftasında sakatlığı nedeniyle forma giyememesine rağmen bu sezon şu ana kadar fileleri 12 kez havalandırdı.

Bogdan Stancu'nun hedefi üst sıralar, System.String[]

Stancu, ilk yarının son haftasında cezalı, ikinci devrenin de ilk 4 haftasında sakatlığı nedeniyle forma giyememesine rağmen bu sezon şu ana kadar fileleri 12 kez havalandırdı.


Rumen futbolcu, sakatlığının ardından çıktığı ilk maçta Aytemiz Alanyaspor karşısında takımına galibiyeti getiren golü attı.


Ligde başkent ekibinin son iki maçında 90'ar dakika sahada kalan 32 yaşındaki oyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yavaş yavaş daha iyiye doğru gidiyorum. Özellikle son maçta kendimi çok iyi hissettim. Günden güne kendimi daha iyi hissediyorum." diye konuştu.


Stancu, Ayemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü maçlarından galibiyetle ayrıldıklarını hatırlatarak, "Çok önemli puanlar kazandık fakat hala kazanmamız gereken çok önemli puanlar var. Daha iyisini yapmak için düzenli olarak çalışıyoruz. Alacağımız çok daha önemli puanlar var. Kendimizi sezon sonunda ligin üst taraflarında görmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Gençlerbirliği'nin en golcü futbolcusu durumundaki Stancu, "Herhangi bir gol hedefine kilitlenmiş değilim. Burada futbol oynamaktan keyif alıyorum. Keyif aldıkça da başarı geldiğini düşünüyorum. Şu anda hem takım arkadaşlarıma faydalı olmaya çalışıyorum hem de oynadığım futboldan keyif alıyorum." şeklinde görüş belirtti.


Başkent ekibinde mutlu olduğunu vurgulayan golcü futbolcu, " Bursaspor'da oynadığım zaman bazı Süper Lig takımlarından da teklifler vardı ama ben tekrar Gençlerbirliği'ne gelmek istedim. Birlikte Süper Lig'e geri döndük. Uzun süreler burada kalabilirim." ifadelerini kullandı.


Galatasaray maçı değerlendirmesi


Stancu, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmayı da değerlendirdi.


Üzerlerinde bir baskı olmadığının altını çizen Stancu, "Galatasaray'a karşı oynamak her zaman çok zevklidir. Ben güzel bir maç yaşayacağımızı düşünüyorum. Herhangi bir baskı hissetmiyoruz. Sadece futboldan zevk alacağız, güzel bir maç oynamaya çalışacağız." diye konuştu.

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Murat Murathanoğlu: Obradovic, Fenerbahçe'nin 2 teklifini de reddetti
Valencia Kulübü, koronavirüse tedbir olarak basın toplantılarını iptal etti Christoph Daum'dan derbi itirafı: Galatasaray kazanmayı hak etti Galatasaray'dan Ajax'a giden Ryan Babel, hayal kırıklığı yaşadı

Son Dakika Haberleri
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!
17:15 Yılmaz Morgül, konserlerini iptal edip, şehit ailesini ziyaret etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 19:55:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bogdan Stancu'nun hedefi üst sıralar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]