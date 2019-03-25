Son Dakika Haberleri: Bogdanov: Trump'ın 'Golan Tepeleri' İmzası, Bizim Duruşumuzu Değiştirmez

Bogdanov: Trump'ın 'Golan Tepeleri' İmzası, Bizim Duruşumuzu Değiştirmez

29 dakika önce

– Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, TASS ajansına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'nin İsrail egemenliğinde olduğunu ABD'nin kabul ettiğine dair imzaladığı kararnamenin, Rusya'nın duruşunu değiştirmeyeceğini söyledi.

Bogdanov: Trump'ın 'Golan Tepeleri' İmzası, Bizim Duruşumuzu Değiştirmez, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, TASS ajansına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'nin İsrail egemenliğinde olduğunu ABD'nin kabul ettiğine dair imzaladığı kararnamenin, Rusya'nın duruşunu değiştirmeyeceğini söyledi.

Bogdanov, Trump'ın imzaladığı kararnameye ilişkin: "Öncesi ya da sonrası, bizim için hiçbir şey değişmedi. Golan Tepeleri'ne dair duruş ve değerlendirmelerimiz değişmemiştir" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Golan Tepeleri'ni Suriye bölgesi olarak gördüğünü, ABD'nin bu bölgeyi İsrail egemenliğinde kabul etmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:43 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Donald Trump, Golan Tepeleri, Dünya
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