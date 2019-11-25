Son Dakika Haberleri: Bogdanovic: Bir gün geri dönmeyi umuyorum
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Bogdanovic: Bir gün geri dönmeyi umuyorum

6 saat önce

açıklamalarda bulundu.

Bogdanovic: Bir gün geri dönmeyi umuyorum, System.String[]
açıklamalarda bulundu. Şutör guard pozisyonunda görev yapan oyuncu, Türkiye ve sarı-lacivertlilere duyduğu özlemi dile getirdi. "Türkiye'ye dair özlediğin neler var?" sorusunu iç çekerek yanıtlayan Bogdanovic, "Restoranlar, Türk yemekleri, arkadaşlıklar, hemen hemen her şey" dedi. 27 yaşındaki yıldız, maçlarını Fenerbahçeli taraftarların da izlemesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Fenerbahçe taraftarları her zaman her yerde, bütün şehirlerdeler. ve onları burada görmek çok güzel" diye konuştu.

"FENERBAHÇE'Yİ HER ZAMAN TAKİPTEYİM"

Uzakta olsa da sarı-lacivertlilerden kopmadığını anlatan Bogdanovic, "Fenerbahçe'yi her zaman takipteyim. Fırsat buldukça sosyal medyada paylaşımlarda bulunuyorum. Ama bazen yoğunluktan zorlanıyorum" ifadelerini kullandı. Bu sezon özellikle THY EuroLeague'de beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe Beko'nun performansını da değerlendiren Bogdanovic, eski takımının mutlaka düzeleceğini, Obradovic'in takımı daha iyi seviyeye getireceğine inandığını vurguladı.

"GERİ DÖNMEYİ UMARIM"

Bogdan Bogdanovic, Türkiye'ye dönmeyi düşünüp düşünmediği yönündeki soruya ise "Kim bilir. Umarım, umarım" cevabını verdi. Bogdanovic, son olarak Türkçe mesaj vererek, "Çok teşekkürler, seni seviyorum (gülüşmeler). Şampiyon Fenerbahçe" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bogdan Bogdanovic'in açıklamaları


- Devletleri
Bogdan Bogdanovic, Fenerbahçe, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:19 Kaynak: DHA
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