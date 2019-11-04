Son Dakika Haberleri: Bogdanovic'ten Fenerbahçe'ye mesaj!
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Bogdanovic'ten Fenerbahçe'ye mesaj!

6 saat önce

NBA takımlarından Sacramento Kings'te kariyerini sürdüren Bogdan Bogdanovic, eski takımı Fenerbahçe'yi unutmuyor.

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NBA takımlarından Sacramento Kings'te kariyerini sürdüren Bogdan Bogdanovic, eski takımı Fenerbahçe'yi unutmuyor...


Sırp yıldız, sezona kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe'ye sosyal medya hesabından seslendi.


"ENDİŞELİSİNİZ, BİLİYORUM..."


Sarı lacivertli taraftarlara seslenen Bogdanovic, "Sezon başlangıcından dolayı endişeli olduğunuzu biliyorum ancak önümüzde koca bir sezon var. Onlara sevginizi gösterin ve bu zor başlangıcı harika bir sona çevireceklerine emin olun!" sözlerini kullandı.


Geçen yılların aksine bu sezon performansı ile şaşırtan Obradovic'in takımı, EuroLeague'in ilk 6 maçında 5 mağlubiyet almıştı...

Bogdan Bogdanovic, Sacramento Kings, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:51 
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