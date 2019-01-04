Boğluca Deresi Marmara Denizi'ni Kahverengiye Boyamaya Devam Ediyor
1 saat önce
Boğluca Deresi Marmara Denizi'ni kahverengiye boyamaya devam ediyorİSTANBUL - Silivri'de dün geceden bu yana etkili olan sağanak yağış uzun süredir ıslah edilmeyen Boğluca Deresini taşırdı.
Boğluca Deresi Marmara Denizi
'ni kahverengiye boyamaya devam ediyor
İSTANBUL - Silivri
'de dün geceden bu yana etkili olan sağanak yağış uzun süredir ıslah edilmeyen Boğluca Deresini taşırdı. Taşan deredeki çamur deniz suyunu kahverengine çevirdi. Sahil kısmı kahverengiye dönen deniz havadan görüntülendi.
Silivri'de dün geceden bu yana etkili olan sağanak yağış uzun süredir ıslah edilmeyen Boğluca Deresini taşırdı. Taşan deredeki çamur deniz suyunu kahverengine çevirdi. Silivri'de yaşayan vatandaşlar her yağmur ve taşkından sonra bu görüntülerin ortaya çıktığını bildirerek çözüm bulunmasını istedi.. kahverengiye dönen deniz ise havadan görüntülendi. Görüntülerde denizdeki çamur rengi gözler önüne serildi.
"10 senedir bu dere bu halde"
Şiddetli yağışların ardından aynı görüntünün ortaya çıkmasından dolayı tepki gösteren Yılmaz Köse
, " 18 yıldır Silivri bölgesinde yaşıyorum ve 10 senedir bu dere bu halde. Silivrililer olarak bu görüntüden çok rahatsızız. Seçimden seçime ilgileniyorlar sonra herhangi bir gelişme yok. Önlem alınmasını ve bu görüntüden kurtulmak istiyoruz" diye konuştu.
Orhan Yetim ise," 20 yıldır Silivri'deyim 10 yıldır bu dere bu halde çok yazık. Seçimden seçime gelip sözde çalışma yapıyorlar ama durum ortada. İnsan rahatsız oluyor ancak elden bir şey gelmiyor" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:58 Kaynak: İHA
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