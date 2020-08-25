Bogota Belediye Başkanı Lopez: "Önümüzdeki perşembe katı karantina önlemlerini kaldıracağız" -... - Son Dakika

Bogota Belediye Başkanı Lopez: "Önümüzdeki perşembe katı karantina önlemlerini kaldıracağız" -...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez'in açıklamaları BOGOTA - Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlediği basın toplantısında önümüzdeki perşembe itibariyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan katı karantina...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez'in açıklamaları BOGOTA - Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlediği basın toplantısında önümüzdeki perşembe itibariyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan katı karantina önlemlerinin kaldırılacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 09:54
Kaynak: AA
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