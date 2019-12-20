Bogota'da gün batımı izleyenleri büyülüyor - Son Dakika

Bogota'da gün batımı izleyenleri büyülüyor
6 saat önce
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunan Monserrate tepesi, turistlerin ve Kolombiyalıların yoğun ilgisi çekiyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:48 Kaynak: AA
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunan Monserrate tepesi, turistlerin ve Kolombiyalıların yoğun ilgisi çekiyor. Teleferikle zirveye çıkanlar, gün batımının keyfini seyir terasında çıkarıyor.
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