Bogota'da gün batımı izleyenleri büyülüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bogota'da gün batımı izleyenleri büyülüyor - Son Dakika

Bogota'da gün batımı izleyenleri büyülüyor

6 saat önce

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunan Monserrate tepesi, turistlerin ve Kolombiyalıların yoğun ilgisi çekiyor.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunan Monserrate tepesi, turistlerin ve Kolombiyalıların yoğun ilgisi çekiyor. Teleferikle zirveye çıkanlar, gün batımının keyfini seyir terasında çıkarıyor.

Bogota'da gün batımı izleyenleri büyülüyor

Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:48 Kaynak: AA
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