Bogota'da Kolombiya Bağımsızlık Günü geçit töreni - Son Dakika
Üye Girişi

Bogota'da Kolombiya Bağımsızlık Günü geçit töreni

21.07.2022 08:51
Bogota'da Kolombiya Bağımsızlık Günü geçit töreni

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 20 Temmuz Kolombiya Bağımsızlık Günü kapsamında askeri geçit töreni düzenlendi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 20 Temmuz Kolombiya Bağımsızlık Günü kapsamında askeri geçit töreni düzenlendi.

YORUMLAR
500
Kolombiya'da bağımsızlık günü törenle kutlandı Kolombiya'da bağımsızlık günü törenle kutlandı Kolombiyalı genç rekor sürede üç rubik küpü çözerek dünya rekoru kırdı Kolombiyalı genç rekor sürede üç rubik küpü çözerek dünya rekoru kırdı
Kaynak: AA

Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bogota'da Kolombiya Bağımsızlık Günü geçit töreni - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
08:37 Tacizciyi polise şikayet edeceğini söyleyen kadın sığındığı tekel bayisinde hunharca dayak yedi! "Öleceğimi düşündüm"
08:33 Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölüm yıl dönümünde duygusal sözler: Allah o anda canımı alsın
06:08 Çiftçilere buğday için 1 TL, arpa için 0,50 TL prim desteği ödenecek
08:02 Tarkan'dan yeni şarkı müjdesi! 'Yap Bi Güzellik' isimli şarkısı için son hazırlıklar
07:36 Afyonkarahisar'da karısını rahatsız eden adamı döverek öldürdükten sonra cesedi köy girişine attı
00:41 Korona tablosunda vakaların tırmanışı sürüyor! 1 haftada vaka sayıları neredeyse 2 katına çıktı
00:26 Biden'ın "Kansere sahibim" sözleri merak uyandırdı! Dedikodular sonrası Beyaz Saray'dan açıklama geldi
00:14 Düzce'deki meydana gelen deprem sonrası iki ildeki vatandaşlar kendilerini sokağa attı
00:12 Jorge Jesus'tan transfer sorusuna tepki: Kiev rövanşında oynayamayacak oyuncular için konuşmaya gerek yok
23:46 Fener'in Devler Ligi ön eleme maçında oyuna giren Arda Güler taraftarı heyecanlandırdı! Genç yıldız çektiği şut sonrası ilginç anlar yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 08:51:27. #1.11#
SON DAKİKA: Bogota'da Kolombiya Bağımsızlık Günü geçit töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement