Bogota'da kongre merkezi pandemi hastanesine dönüştürüldü - Son Dakika

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Bogota'da kongre merkezi pandemi hastanesine dönüştürüldü
7 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Pandemi hastanesine dönüştürülen kongre merkezinden detaylar BOGOTA - Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Corferias kongre merkezi Kovid-19'la mücadele için 2.000 yatak kapasiteli geçici hastaneye dönüştürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Pandemi hastanesine dönüştürülen kongre merkezinden detaylar BOGOTA - Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Corferias kongre merkezi Kovid-19'la mücadele için 2.000 yatak kapasiteli geçici hastaneye dönüştürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 09:53 Kaynak: AA
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