Son Dakika Haberleri: Bogota'da Patlama: 8 Ölü, 10 Yaralı

Bogota'da Patlama: 8 Ölü, 10 Yaralı

16 dakika önce

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da polis okuluna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Bogota'da Patlama: 8 Ölü, 10 Yaralı, System.String[]
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da polis okuluna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 8 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Bogota'da General Santander Polis Okulu'na bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre, saldırıda en az 8 kişinin öldüğü ve 10 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Güvenlik güçleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. - BOGOTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:26 Kaynak: İHA

Polis, 3. Sayfa
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