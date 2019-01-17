Bogota'da Patlama: 8 Ölü, 10 Yaralı
16 dakika önce
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da polis okuluna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Kolombiya
'nın başkenti Bogota'da polis okuluna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 8 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Bogota'da General Santander Polis
Okulu'na bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre, saldırıda en az 8 kişinin öldüğü ve 10 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Güvenlik güçleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. - BOGOTA
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:26 Kaynak: İHA
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