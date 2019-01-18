Son Dakika Haberleri: Bogota'daki Saldırının Şüphelisi Yakalandı

Bogota'daki Saldırının Şüphelisi Yakalandı

39 dakika önce

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 21 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını planladığı öne sürülen şahıs yakalandı.

Bogota'daki Saldırının Şüphelisi Yakalandı, System.String[]
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 21 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını planladığı öne sürülen şahıs yakalandı.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da dün yaşanan terör eylemini planladığı düşünülen Ricardo Andrés Carvajal gözaltına alındı. 21 kişinin öldüğü ve 68 kişinin yaralandığı terör eyleminin sorumlusu olarak gösterilen Carvajal, başkent Bogota'nın merkezinde bulunan Los Lanches semtinde düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Gözaltına alınan Carvajal geçici olarak yüksek güvenlikle Paloquemao cezaevine nakledilirken Kolombiya Savcılık Ofisi (CTI) yetkilileri ise Carvajal'ın 39 yaşında olduğu bilgisi ile bir resmini basın ile paylaştı.

Saldırıda kullanılan bombalı aracı süren José Aldemar Rojas Rodrguez ise olay yerinde ölmüştü. - BOGOTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:42 Kaynak: İHA

Kolombiya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dansöz Didem'i Parçalayıp Ormana Gömen Cani Baba, Suçunu İtiraf Etti Yakın Korumanın Öldürdüğü Dayısını Görmeye Çalıntı Araçla Gelince Gözaltına Alındı

Koyun Kesen Babasına Yardım Eden 13 Yaşındaki Çocuk, Korkunç Şekilde Can Verdi Müge Anlı ile Tatlı Sert Programındaki Cinayet Ağızları Açık Bıraktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 20:21:01. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bogota'daki Saldırının Şüphelisi Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]