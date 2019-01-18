Bogota'daki Saldırının Şüphelisi Yakalandı
39 dakika önce
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 21 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını planladığı öne sürülen şahıs yakalandı.
Kolombiya
'nın başkenti Bogota'da 21 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını planladığı öne sürülen şahıs yakalandı.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da dün yaşanan terör eylemini planladığı düşünülen Ricardo Andrés Carvajal gözaltına alındı. 21 kişinin öldüğü ve 68 kişinin yaralandığı terör eyleminin sorumlusu olarak gösterilen Carvajal, başkent Bogota'nın merkezinde bulunan Los Lanches semtinde düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Gözaltına alınan Carvajal geçici olarak yüksek güvenlikle Paloquemao cezaevine nakledilirken Kolombiya Savcılık Ofisi (CTI) yetkilileri ise Carvajal'ın 39 yaşında olduğu bilgisi ile bir resmini basın ile paylaştı.
Saldırıda kullanılan bombalı aracı süren José Aldemar Rojas Rodrguez ise olay yerinde ölmüştü. - BOGOTA
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:42 Kaynak: İHA
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