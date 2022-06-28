Boğulan adam dakikalarca kalp masajına rağmen kurtarılamadı - Son Dakika
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Boğulan adam dakikalarca kalp masajına rağmen kurtarılamadı

28.06.2022 14:20
Boğulan adam dakikalarca kalp masajına rağmen kurtarılamadı

Boğulan adam dakikalarca kalp masajına rağmen kurtarılamadı Sağlık ekiplerinin kurtarma çabası kameralara yansıdı Antalya'da serinlemek için denize giren 51 yaşındaki adamın çırpınışlarını gören cankurtaran kıyıya çekerek kurtardı.

Boğulan adam dakikalarca kalp masajına rağmen kurtarılamadı

Sağlık ekiplerinin kurtarma çabası kameralara yansıdı

ANTALYA - Antalya'da serinlemek için denize giren 51 yaşındaki adamın çırpınışlarını gören cankurtaran kıyıya çekerek kurtardı. Kalp masajı yapılan adam hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Keykubat plajında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre serinlemek için denize giren Mutlu Özhasan'ın (51), bir süre sonra çırpınışlarını gören cankurtaran müdahalede bulunarak denizden çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri kumsal üzerinde çekilen Özhasan'a dakikalarca kalp masajı yaptı. Daha sonra ambulansa bindirilen şahıs sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boğulan adam dakikalarca kalp masajına rağmen kurtarılamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boğulan adam dakikalarca kalp masajına rağmen kurtarılamadı - Son Dakika
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