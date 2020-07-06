Boğulan amca çocuklarının cenazeleri, aynı tabutta ailelerine teslim edildi - Son Dakika

Boğulan amca çocuklarının cenazeleri, aynı tabutta ailelerine teslim edildi
SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde sulama kanalına düşerek boğulan Devran (2) ve amcasının oğlu Ramazan Konaç'ın (3) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailelerin isteği üzerine aynı tabuta konularak teslim edildi.
SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde sulama kanalına düşerek boğulan Devran (2) ve amcasının oğlu Ramazan Konaç'ın (3) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailelerin isteği üzerine aynı tabuta konularak teslim edildi.
?Olay, dün akşam saatlerinde Yıldızeli ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Mumcuçiftliği köyünde meydana geldi. Adıyaman'dan tarım işçisi olarak Sivas'a gelen iki aile, tarladan döndükten sonra çocukları Devran ve Ramazan Konaç'ın yanlarında olmadığını fark etti. Yaklaşık yarım saat süren aramada çocuklar çadırların yanındaki sulama kanalında bulundu. Aileler tarafından kanaldan çıkarılan çocuklar, çağırılan ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Devran ve Ramazan Konaç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Cenazeler, Yıldızeli Devlet Hastanesi'nden otopsi yapılmak üzere sabah saatlerinde Sivas kent merkezine gönderildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morgunda yapılan otopsinin ardından çocukların cenazeleri ailelere teslim edildi. Devran ve Ramazan Konaç'ın cenazeleri, ailelerinin isteğiyle aynı tabuta konularak defnedilmek üzere memleketleri Adıyaman'a götürüldü. Çocukların amcası İsmail Konaç, "Biz Adıyaman'daydık. Çocuklar kanal kenarında oynarken aniden suya düşmüşler. Kurtaramamışlar" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 13:45 Kaynak: DHA
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