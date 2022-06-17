Boğulan arkadaşını bulabilmek için dakikalarca feryat etti - Son Dakika
Üye Girişi

Boğulan arkadaşını bulabilmek için dakikalarca feryat etti

17.06.2022 10:19
Boğulan arkadaşını bulabilmek için dakikalarca feryat etti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan millet bahçesinde denize giren 2 arkadaştan birisi boğulma tehlikesi geçirdi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan millet bahçesinde denize giren 2 arkadaştan birisi boğulma tehlikesi geçirdi. Diğer gencin ise arkadaşını bulabilmek için dakikalarca feryat ettiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Darıca Millet Bahçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem T. (19) ile arkadaşı Ö.Y.A. isimli iki genç, gece saatlerinde denize girmek istedi. Bir süre yüzen ikiliden Adem T.'nin gözden kaybolmasının ardından arkadaşı endişeye kapılarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese can kurtaran ve polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan can kurtaranlar, denizde kaybolan genci bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından denizden çıkarılan genç, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde suni teneffüs ve kalp masajı yapılan genç, daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Dakikalarca feryat etti

Öte yandan arkadaşının denizde kaybolan Adem T.'yi bulabilmek için dakikalarca denizde feryat ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kocaeli Gündem sayfasının yayınladığı görüntülerde, arkadaşının sudan çıkmadığını fark eden Ö.Y.A., bağırarak defalarca Adem T.'nin ismini söylüyor. Ö.Y.A.'nın çevredeki insanlara 'Polisi arayın, yüzme bilen yok mu?' diye bağırarak yardım istediği de görülüyor. Hastanede tedaviye alınan Adem T.'nin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - KOCAELİ

Boğulan arkadaşını bulabilmek için dakikalarca feryat etti
Boğulan arkadaşını bulabilmek için dakikalarca feryat etti
Boğulan arkadaşını bulabilmek için dakikalarca feryat etti
Boğulan arkadaşını bulabilmek için dakikalarca feryat etti

YORUMLAR
500
YEDEP'te 81 yerel projeye hibe desteği verilecek YEDEP'te 81 yerel projeye hibe desteği verilecek Kocaeli'de 83 düzensiz göçmen sınır dışı edildi Kocaeli'de 83 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boğulan arkadaşını bulabilmek için dakikalarca feryat etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:15 Türkiye'ye yönelik seyahat uyarıları yapan İsrail'den açıklama: İranlı terör hücresi yakalanana dek devam edeceğiz
10:14 Hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren düşüyor! 5 gün boyunca sağanak yağıuş bekleniyor
10:12 Mustafa Sarıgül'ü sinirden çıldırtan soru: Mecbur bırakmasınlar yarın Atina'ya ineriz
10:11 Erdoğan'ın "Adayını açıkla" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Televizyonda karşılaşırsak açıklarım
10:09 Çiftçilerin merakla beklediği haber! 77 milyon 370 bin 403 TL'lik tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak
10:05 Yemekteyiz yarışmasında gerginlik! Zuhal Topal, bir yarışmacıyı diskalifiye etti
09:55 Galatasaray bir dönem bonservisine 30 milyon euro verilen Keita Balde ile anlaşmaya yakın
09:42 Asker kaçaklarına bedelli askerlik affı geliyor! Düzenleme bugün TBMM'ye sunulacak
09:06 NBA final serisinde Boston Celtics'i deviren Golden State Warriors şampiyon oldu! Son 8 yılda 4.kez şampiyon olarak tarihe geçtiler
09:03 Şoke eden görüntüler! 10 yıl boyunca doğum kontrol hapı kullanan kadın hapları bırakınca kel kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 10:27:45. #1.12#
SON DAKİKA: Boğulan arkadaşını bulabilmek için dakikalarca feryat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement