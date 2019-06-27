Son Dakika Haberleri: Boğulan El Salvadorlu göçmenin annesi: Ailesi için iyi bir gelecek kurmak istiyordu
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Boğulan El Salvadorlu göçmenin annesi: Ailesi için iyi bir gelecek kurmak istiyordu

30 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) topraklarına Rio Grande Nehri üzerinden yüzerek geçmeye çalışırken 24 aylık kızı Angie Valeria ile boğulan El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez'in annesi oğlunun bu yola başvurmasını hiçbir zaman istemediğini söyledi.

Boğulan El Salvadorlu göçmenin annesi: Ailesi için iyi bir gelecek kurmak istiyordu, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) topraklarına Rio Grande Nehri üzerinden yüzerek geçmeye çalışırken 24 aylık kızı Angie Valeria ile boğulan El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez'in annesi oğlunun bu yola başvurmasını hiçbir zaman istemediğini söyledi.

25 yaşındaki Oscar ile küçük kızının Rio Grande'de ölümünden sonra çamurlu sulardaki birbirine kenetlenmiş haldeki fotoğrafı yasa dışı göçün tehlikelerini gösteren bir simge haline geldi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:23 
Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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