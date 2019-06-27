Boğulan El Salvadorlu göçmenin annesi: Ailesi için iyi bir gelecek kurmak istiyordu
30 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) topraklarına Rio Grande Nehri üzerinden yüzerek geçmeye çalışırken 24 aylık kızı Angie Valeria ile boğulan El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez'in annesi oğlunun bu yola başvurmasını hiçbir zaman istemediğini söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:23
(ABD) topraklarına Rio Grande Nehri üzerinden yüzerek geçmeye çalışırken 24 aylık kızı Angie Valeria ile boğulan El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez'in annesi oğlunun bu yola başvurmasını hiçbir zaman istemediğini söyledi.
25 yaşındaki Oscar ile küçük kızının Rio Grande'de ölümünden sonra çamurlu sulardaki birbirine kenetlenmiş haldeki fotoğrafı yasa dışı göçün tehlikelerini gösteren bir simge haline geldi.
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