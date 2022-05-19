BOĞULAN İKİZLER, OKULDAN YAYLAYA DÖNERKEN SERİNLEMEK İÇİN GÖLETE GİRMİŞ - Son Dakika
Üye Girişi

BOĞULAN İKİZLER, OKULDAN YAYLAYA DÖNERKEN SERİNLEMEK İÇİN GÖLETE GİRMİŞ

19.05.2022 15:51

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, okuldan çıktıktan sonra haber alınamayan ve daha sonra gölette cansız bedenleri bulunan tek yumurta ikizleri Mehmet Aydın ve Aziz Salih Gençtürk'ün cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, okuldan çıktıktan sonra haber alınamayan ve daha sonra gölette cansız bedenleri bulunan tek yumurta ikizleri Mehmet Aydın ve Aziz Salih Gençtürk'ün cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, ailelnin yaşadığı Sinirli Mahallesi'ndeki evlerinin önün getirildi. İki kardeşin Türk bayrağına serilen tabutları evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Burada hellalik alınmasını ardından cenazeler Sinirli Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Burada iki kardeş için ayrı ayrı kılınan cenaze namazına çobanlık yapan baba İbrahim Gençtürk, Turgutlu İlçe Jandarma Komutan Vekili İsmail Demir, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, öğrenciler, Gençtürk ailesinin yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardında iki kardeşin cenazeleri mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

BOĞULAN İKİZLER, OKULDAN YAYLAYA DÖNERKEN SERİNLEMEK İÇİN GÖLETE GİRMİŞ
BOĞULAN İKİZLER, OKULDAN YAYLAYA DÖNERKEN SERİNLEMEK İÇİN GÖLETE GİRMİŞ
BOĞULAN İKİZLER, OKULDAN YAYLAYA DÖNERKEN SERİNLEMEK İÇİN GÖLETE GİRMİŞ
BOĞULAN İKİZLER, OKULDAN YAYLAYA DÖNERKEN SERİNLEMEK İÇİN GÖLETE GİRMİŞ
BOĞULAN İKİZLER, OKULDAN YAYLAYA DÖNERKEN SERİNLEMEK İÇİN GÖLETE GİRMİŞ
BOĞULAN İKİZLER, OKULDAN YAYLAYA DÖNERKEN SERİNLEMEK İÇİN GÖLETE GİRMİŞ
BOĞULAN İKİZLER, OKULDAN YAYLAYA DÖNERKEN SERİNLEMEK İÇİN GÖLETE GİRMİŞ
BOĞULAN İKİZLER, OKULDAN YAYLAYA DÖNERKEN SERİNLEMEK İÇİN GÖLETE GİRMİŞ
BOĞULAN İKİZLER, OKULDAN YAYLAYA DÖNERKEN SERİNLEMEK İÇİN GÖLETE GİRMİŞ

YORUMLAR
500
Boğulan ikizler, okuldan yaylaya dönerken serinlemek için gölete girmiş (2) Boğulan ikizler, okuldan yaylaya dönerken serinlemek için gölete girmiş (2) Girdikleri gölette boğulan ikizler defnedildi Girdikleri gölette boğulan ikizler defnedildi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BOĞULAN İKİZLER, OKULDAN YAYLAYA DÖNERKEN SERİNLEMEK İÇİN GÖLETE GİRMİŞ - Son Dakika


Son Dakika
21:25 Taliban kadınların televizyona yüzlerini örtmeden çıkmalarını yasakladı
21:23 İBB'nin 19 Mayıs konseri tepki çekti! Ümit Özdağ, İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi: Atatürk yüzüne bakar mı senin?
20:57 Anadolu Efes Euroleague'de finale yükseldi: 77-74
20:56 Görevden alınan AKP'li Cahit Özkan'dan açıklama: Affımı istirham ettim
20:33 Türkiye'de 4 can kaybı, bin 485 yeni vaka
20:24 Cahit Özkan'ın yerine getirilen Yılmaz Tunç kimdir?
19:27 AK Parti'de görevden alınan Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi
19:25 Gençlik bayramında gençlerle buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hangi görüşte olursa olsun düşünce suçu diye bir şey olamaz
19:20 AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı: BAE açıklamaları partisinin tepkisini çekmişti
19:17 DEVA Partisi Gaziantep'te afiş yasağını böyle deldi: İl başkanı afişleri sırtına asarak sokak sokak gezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 21:56:57. #1.13#
SON DAKİKA: BOĞULAN İKİZLER, OKULDAN YAYLAYA DÖNERKEN SERİNLEMEK İÇİN GÖLETE GİRMİŞ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement