Boğulan ikizler, okuldan yaylaya dönerken serinlemek için gölete girmiş (2) - Son Dakika
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Boğulan ikizler, okuldan yaylaya dönerken serinlemek için gölete girmiş (2)

19.05.2022 19:47
Boğulan ikizler, okuldan yaylaya dönerken serinlemek için gölete girmiş (2)

GÖLETTE BOĞULAN İKİZLER SON YOLCUĞUNA UĞURLANDIManisa'nın Turgutlu ilçesinde, okuldan çıktıktan sonra haber alınamayan ve daha sonra gölette cansız bedenleri bulunan tek yumurta ikizleri Mehmet Aydın ve Aziz Salih Gençtürk'ün cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından...

GÖLETTE BOĞULAN İKİZLER SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, okuldan çıktıktan sonra haber alınamayan ve daha sonra gölette cansız bedenleri bulunan tek yumurta ikizleri Mehmet Aydın ve Aziz Salih Gençtürk'ün cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, ailelnin yaşadığı Sinirli Mahallesi'ndeki evlerinin önün getirildi. İki kardeşin Türk bayrağına serilen tabutları evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Burada hellalik alınmasını ardından cenazeler Sinirli Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Burada iki kardeş için ayrı ayrı kılınan cenaze namazına çobanlık yapan baba İbrahim Gençtürk, Turgutlu İlçe Jandarma Komutan Vekili İsmail Demir, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, öğrenciler, Gençtürk ailesinin yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardında iki kardeşin cenazeleri mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa),


Boğulan ikizler, okuldan yaylaya dönerken serinlemek için gölete girmiş (2)
Boğulan ikizler, okuldan yaylaya dönerken serinlemek için gölete girmiş (2)
Boğulan ikizler, okuldan yaylaya dönerken serinlemek için gölete girmiş (2)
Boğulan ikizler, okuldan yaylaya dönerken serinlemek için gölete girmiş (2)
Boğulan ikizler, okuldan yaylaya dönerken serinlemek için gölete girmiş (2)
Boğulan ikizler, okuldan yaylaya dönerken serinlemek için gölete girmiş (2)
Boğulan ikizler, okuldan yaylaya dönerken serinlemek için gölete girmiş (2)
Boğulan ikizler, okuldan yaylaya dönerken serinlemek için gölete girmiş (2)
Boğulan ikizler, okuldan yaylaya dönerken serinlemek için gölete girmiş (2)
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Boğulan ikizler, okuldan yaylaya dönerken serinlemek için gölete girmiş (2) - Son Dakika


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