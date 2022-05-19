BOĞULAN İKİZLER, OKULDAN YAYLAYA DÖNERKEN SERİNLEMEK İÇİN GÖLETE GİRMİŞ

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, okuldan çıktıktan sonra haber alınamayan ve daha sonra gölette cansız bedenleri bulunan tek yumurta ikizleri Mehmet Aydın ve Aziz Salih Gençtürk'ün (14), yaylada çadırda yaşayan ailelerine ulaşmak için 2 kilometreyi yürürken sıcaktan bunalıp, gölete girdikleri belirlendi.

Turgutlu'nun kırsal İzzettin Mahallesi'ndeki 75'inci İlkokulu ve Ortaokulu'nda taşımalı sistemde eğitim gören, 8'inci sınıf öğrenicisi, tek yumurta ikizleri Mehmet Aydın- Aziz Salih, dün okul çıkışı servisten Yakuplar Mahallesi'nde indi. İkizlerden saat 16.30'dan itibaren haber alınamadı. İhbar üzerine başlatılan arama çalışmalarında, orman yangınları için oluşturulan gölet çevresinde 2 kardeşe ait kıyafetler bulundu. Bunun üzerine aramalar, gölette yoğunlaştırıldı. Bölgeye, jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, iş makineleriyle sevk edildi. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerinin pompa ve vidanjörle su tahliyesi yapmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı dalgıç ekipleri, 4 metre derinliğindeki gölette 2 kardeşin cansız bedenlerine ulaştı. Acı haberi alan yakınları ise gölet kenarında sinir krizi geçirdi.

Gençtürk kardeşlerin, servisten Yakuplar Mahallesi'nde indikten sonra komşu Sinirli Mahallesi'ndeki yaylada çadırda yaşayan ailelerinin yanına ulaşmak için yaklaşık 2 kilometrelik yolu yürürken sıcaktan bunalıp, serinlemek amacıyla 'Gölete girmek yasaktır' uyarısı bulunan ve tel örgüyle çevrili olan, orman yangınları için oluşturulan gölete girdikleri belirlendi. Kardeşlerin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. İkizlerin cenazeleri, ikindi vakti ailelerinin yaşadığı Sinirli Mahallesi'ndeki camide kılınacak namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verilecek.