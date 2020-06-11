Boğularak hayatını kaybeden 3 çocuğun cenazeleri memleketlerine gönderildi
Boğularak hayatını kaybeden 3 çocuğun cenazeleri memleketlerine gönderildi Sivas'ta serinlemek için girdikleri Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun cansız bedeni toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi.
Boğularak hayatını kaybeden 3 çocuğun cenazeleri memleketlerine gönderildi
Sivas'ta serinlemek için girdikleri Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun cansız bedeni toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi.
SİVAS - Sivas'ta serinlemek için girdikleri Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun cansız bedeni toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi.
Olay öğle saatlerinde merkeze bağlı Kızılkavraz köyü yakınlarında meydana geldi. Gaziantep'ten mevsimlik işçi olan aileleri ile birlikte patates ekimine Sivas'a gelen Mehmet Zurnacı (8), Mahmut Yağmur ve Kadir Yağmur serinlemek için Kızılırmak'a girdi. Bir süre sonra suda kaybolan 3 çocuk için arama çalışması başlatıldı. Çalışma yapan AFAD'ın balık adamları çocukların suya girdiği bölümde 3 çocuğun cansız bedenine ulaştı. Kent merkezinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi morguna kaldırılan 3 çocuğun cansız bedeni yapılan otopsinin ardından Sivas Belediyesine ait cenaze aracı ile toprağa verilmek üzere memleketleri Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine gönderildi. Hayatını kaybeden Mahmut Yağmur ve Kadir Yağmur'un kardeş oldukları, Mehmet Zurnacı'nın kuzenleri olduğu öğrenildi. İki kardeşin tabutlarının yan yana konması ve acılı ailelerin feryatları ise yürekleri burktu.
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 10:18 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Boğularak hayatını kaybeden 3 çocuğun cenazeleri memleketlerine gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu 9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı Kylie'nin dostu, doğum gününde giydiği elbiseyle hayran bıraktı Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı