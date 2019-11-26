Boğularak hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi

KARABÜK - Karabük'te iki gün önce otomobili ile uçtuğu çayda boğularak hayatını kaybeden iş adamı Ertuğrul Gazi Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün Karabük Üniversitesinde okuyan iki öğrencinin balık tutmak için gittikleri yerde suyun içinde gördükleri otomobilde boğularak hayatını kaybeden Karabük'ün sanayici iş adamlarından SYM Demir Çelik'in sahibi Ertuğrul Gazi Yıldız için Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından kıldırılan cenaze namazına Yıldız'ın yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum müdürleri, iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından iş adamı Yıldız'ın cenazesi 5000 Evler Aile Mezarlığı'na defnedildi.