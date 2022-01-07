Son dakika haber: Boğularak öldürülen kedi deniz kenarına atıldı - Son Dakika

Boğularak öldürülen kedi deniz kenarına atıldı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde boğularak öldürüldüğü iddia edilen bir kedi, kafası havlu ve poşete sarılarak deniz kenarına atıldı. Vatandaşların bulunduğu kedi, zabıta ekipleri tarafından uygun bir alana gömüldü.

Olay, Cide ilçesinde liman mevki'inde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sahil kenarında bulunan boş arazide bir çocuk tarafından kafası havlu ve poşete bağlı şekilde ölü kedi bulundu. Ağaç dibine atılan ve boğulma sonucu öldüğü belirlenen kediyi bulan çocuk, durumu çevredeki vatandaşlara anlattı.

Çevredekilerin Cide Belediyesine haber verdi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri tarafından kedinin cansız bedenini uygun bir alana gömüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.