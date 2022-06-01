Boğularak öldürülen Zeynep davasında sanık annenin ceza ehliyeti tam - Son Dakika
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Boğularak öldürülen Zeynep davasında sanık annenin ceza ehliyeti tam

01.06.2022 16:05
Boğularak öldürülen Zeynep davasında sanık annenin ceza ehliyeti tam

İZMİR'in Buca ilçesinde, Zeynep Vural'ın (29) boğularak öldürülmesiyle ilgili annesi Ayşe Vural'ın (59) tutuklu, babası Saffet Vural (70) ile kardeşi Ömer Vural'ın (25) ise tutuksuz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edildi.

İZMİR'in Buca ilçesinde, Zeynep Vural'ın (29) boğularak öldürülmesiyle ilgili annesi Ayşe Vural'ın (59) tutuklu, babası Saffet Vural (70) ile kardeşi Ömer Vural'ın (25) ise tutuksuz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edildi. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden alınan raporda sanık Ayşe Vural'ın cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

Buca Emniyet Müdürlüğü'ne geçen 17 Mayıs'ta gelen Ayşe Vural, kızını öldürdüğünü, eşi ve oğlunun olayla ilgisi olmadığını belirterek, teslim oldu. Bunun üzerine sağlık ve polis ekipleri, Ayşe Vural'ın Laleli Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın giriş katındaki evine gitti. Eve giren ekipler, Zeynep Vural'ın yatağında cansız bedenini buldu. Ayşe Vural, eşi Saffet Vural ve oğlu Ömer Vural gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Zeynep Vural'ın boğularak öldürüldüğü belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Zeynep Vural'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından Zeynep Vural'ın cenazesi toprağa verildi, anne Ayşe Vural tutuklandı. Saffet Vural ve Ömer Vural ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede savcı, eylemin tutuklu sanık Ayşe Vural tarafından tek başına meydana getirilmesinin mümkün olmadığı ve sanıkların ifadelerinde çelişkiler olduğunu belirterek, 3 sanık için 'üstsoy veya altsoydan birine kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

ESAS HAKKINDA MÜTALAA İÇİN SÜRE VERİLDİTutuklu sanık Ayşe Vural ile tutuksuz sanıklar Saffet Vural ile Ömer Vural'ın yargılanmalarına bugün İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Ayşe Vural, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, sanık Ayşe Vural için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden istenen raporun mahkemeye ulaştığını söyledi. Raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Raporun okunmasının ardından iddia makamı, esas hakkında mütalaa için süre istedi. Ayşe Vural'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkemeye heyeti, esas hakkında mütalaanın hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Boğularak öldürülen Zeynep davasında sanık annenin ceza ehliyeti tam
Boğularak öldürülen Zeynep davasında sanık annenin ceza ehliyeti tam
Boğularak öldürülen Zeynep davasında sanık annenin ceza ehliyeti tam
Boğularak öldürülen Zeynep davasında sanık annenin ceza ehliyeti tam
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Kaynak: DHA

Ağırlaştırılmış Müebbet, Zeynep Vural, Ömer Vural, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boğularak öldürülen Zeynep davasında sanık annenin ceza ehliyeti tam - Son Dakika


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