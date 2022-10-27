Samsun'da boğulma ihbarı alan ekipler, konunun bambaşka olduğunu anladı - Son Dakika
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Samsun'da boğulma ihbarı alan ekipler, konunun bambaşka olduğunu anladı

27.10.2022 18:32

Samsun'da uçurtma sörfü yapan Yaşar Yılmaz'ı denizde gören vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçirdiğini düşünerek polise ihbarda bulundu. Kıyıya çıkan Yılmaz, yanına gelen polisleri görünce, "Boğulma riski yok. Bu keyifli bir spor dalı" açıklamasını yaptı.

Atakum ilçesi İnce su sahiline gelen Yaşar Yılmaz (48), uçurtma sörfü yapmaya başladı. Yaklaşık 400 metre açıkta Yılmaz'ı gören bazı vatandaşlar polisi arayarak boğulma tehlikesi geçiren birini gördükleri ihbarında bulundu.

Samsun'da boğulma ihbarına giden ekipler, bambaşka bir manzarayla karşılaştı

EKİPLER BAMBAŞKA BİR MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, denizin kıyısında çıkmak üzere hazırlık yapan Yaşar Yılmaz'ın yanına gitti. Yılmaz, bunun bir spor dalı olduğunu ve boğulma tehlikesi yaşamadığını söyledi. Yılmaz'dan bilgi alan ekipler, bölgeden ayrıldı.

Samsun'da boğulma ihbarına giden ekipler, bambaşka bir manzarayla karşılaştı

"HEMEN ŞİKAYET ETMİŞLER"

Uçurtma sörfünün Karadeniz'de yaygın bir spor dalı olmadığını söyleyen Yılmaz, "Bu Ege'de sürekli herkesin yaptığı bir spor dalı. Karadeniz'de de 4-5 kişi bu sporla ilgileniyor. Bugün de rüzgar biraz zayıf ama ben geldim. Su iyi ve akıntı yoktu, keyifli vakit geçirdim. Şu anda da üşüdüm zaten, çıkmak üzeydim. Hemen beni şikayet etmişler. Can yeleğim, elbisem ve güvenlik önlemlerim tam takım. Boğulma riski yok. Bu keyifli bir spor dalı sadece. Allah'ın izniyle suyun üzerinde kalıyoruz. Çok açılmıyorum zaten, 500 metre ileriden geri dönüyoruz" dedi.

Samsun'da boğulma ihbarına giden ekipler, bambaşka bir manzarayla karşılaştı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Samsun'da boğulma ihbarı alan ekipler, konunun bambaşka olduğunu anladı - Son Dakika

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