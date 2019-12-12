Boğulduğu sanılan gencin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Boğulduğu sanılan gencin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Son Dakika

Boğulduğu sanılan gencin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

6 saat önce

KKTC'de denize düşüp boğularak öldüğü sanılan gencin otopsisinde, darbe sonucu beyin kanamasından öldüğü ortaya çıktı.

Boğulduğu sanılan gencin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı, System.String[]

KKTC'de denize düşüp boğularak öldüğü sanılan gencin otopsisinde, darbe sonucu beyin kanamasından öldüğü ortaya çıktı. Gencin cinayet şüphesiyle tutuklanan arkadaşı, suçunu itiraf etti.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) arkadaşı Halil Karakız ile kavga ettikten sonra başına sert bir cisimle vurarak denize attığı ortaya çıkan Arif Gökçek, sorgusunda suçunu itiraf etti. Girne Kaza Mahkemesinde görülen duruşmada olayla ilgili bulguları anlatan polis, zanlının daha önce alınan ifadesinde, 5 Aralık'ta Girne'deki Antik Liman'da arkadaşı Halil Karakız'ın denize atladığını, kendisinin de onu kurtarmaya çalıştığını söylediğini ifade etti. Ancak olaydan 30 saat sonra cansız bedeni bulunan Karakız'ın yapılan otopsisinde ise kafasına sert bir cisimle vurulması sonucu beyin kanamasıyla hayatını kaybettiği anlaşılmıştı. Karakız'ın otopsisinden sonra cinayet şüphesiyle 8 Aralık'ta tutuklanan arkadaşı Arif Gökçek'in olay günü 194 promil alkollü olduğu da belirtildi. Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrolden geçirilen katil zanlısı Arif Gökçek'in, öldürdüğü arkadaşı Halil Karakız ile olay günü kavga ettiği sırada aldığı yumruk darbesi de raporlara yansıdı. Olayla ilgili 17 kişiden ifade alındığını belirten polis, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu söyleyerek zanlı Gökçek'in 8 gün daha tutuklu kalmasını talep ederken, mahkeme tutukluluk süresinin uzatılması talebini kabul etti. - LEFKOŞA

Melih Gökçek, Karakız, Kıbrıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:54 Kaynak: İHA
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