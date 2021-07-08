Son dakika haberleri... BOĞULMA İHBARI ÜZERİNE EKİPLER ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI - Son Dakika

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, sahildeki 4 kişinin denizde dalgaların arasında bir kişiyi gördükleri ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.

Karasu ilçesi Batı Karadeniz Caddesi'nde dün akşam saatlerinde sahilde oturan 4 kadın, 112 Acili arayıp, denizde dalgaların arasında bir kişiyi gördüklerini iddia etti. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, kadınların ifadelerine başvurdu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi arama çalışması başlattı. Bölgede görev yapan Sakarya İtfaiyesi Cankurtaran Grup Amirliği'ne bağlı cankurtaranlar da deniz motosikletleriyle çalışmalara destek verdi. Sabah saatlerinde ise Amasra'dan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekip geldi. Denizin dalgalı olması nedeniyle dalgıçlar arama yapamadı.

Arama çalışmaları botlarla devam ediyor.