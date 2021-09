Boğulma olayına giden itfaiye erlerinin zamanla yarışı kamerada - Son Dakika

Boğulma olayına giden itfaiye erlerinin zamanla yarışı kamerada

KARAMAN - Karaman'da boğulma olayına giden itfaiye ekibinin zamanla yarışı kameraya an be an yansıdı. İhbarın gelmesiyle birlikte vakit kaybetmeden hemen yola çıkan itfaiye ekibinin suya girmek için araç içerisinde hazırlık yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 16.00 sıralarında Çeltek Mahallesi Türk Dünyası Kültür Parkı yanında bulunan sulama kanalında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 9 yaşındaki Omid Tajık, serinlemek için girdiği 2 metre derinliğindeki sulama kanalında biranda gözden kayboldu. Çocuğun suda kaybolduğunu görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekibi de yola çıktı. Yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki olay yerine hemen ulaşmak için adeta zamanla yarışan itfaiye erlerinin suya girmek için seyir halindeki araçta hazırlık yapması kameraya yansıdı. Kameranın çektiği görüntülerde suya girecek olan itfaiye erlerinin hazırlık yaptığı bir diğerininse hazırlanan arkadaşına yardım ettiği görüldü. Sulama kanalına varan itfaiye ekibi, araç içerisinde kanal boyunu kontrol etmeye başladı. Bir süre sonra ekip, suda boğulan çocuğu gördü. Aracın durmasıyla birlikte araç içerisinde hazırlanan itfaiye eri hemen suya atlayarak çocuğu kenarı getirdi. Diğer itfaiye erlerinin yardımıyla da çocuk kanaldan çıkarıldı. İtfaiye erleri daha sonra boğulan çocuğu hayata döndürebilmek için kalp masajı ve suni teneffüs yapmaya başladı. Bir süre devam eden müdahaleye olay yerine ulaşan trafik polisi de katıldı. Çocuk daha sonra gelen sağlık ekibince ambulansa alınarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanede de devam eden müdahaleler sonuçsuz kalınca 9 yaşındaki Omid Tajık kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İtfaiye erlerinin çocuğu kurtarabilmek için verdikleri mücadele araçlarındaki kameraya an ve an yansıdı.

