Boğulma tehlikesi atlatan genç kurtarılamadı
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ANTALYA'nın Kemer ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçirip, cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarılan Hasan Nacar (20) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:04 Kaynak: DHA
ANTALYA'nın Kemer
ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçirip, cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarılan Hasan Nacar (20) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Beldibi
Mahallesi'ndeki bir otelde çalışan Hasan Nacar, dün saat 15.30 sıralarında başta bir otelin sahilinde denize girdi. Bir süre yüzen Hasan Nacar, suda çırpınmaya başladı. Sahildeki otelin cankurtaranları Hasan Nacar'ın çırpındığını fark etti. Yüzerek Hasan Nacar'ın yanına ulaşan cankurtaranlar suni teneffüse başlarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden de yardım istedi.
Gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hasan Nacar, ambulansla Antalya
'daki Özel Anadolu Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan Hasan Nacar, bugün yaşamını yitirdi. Hasan Nacar'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi.
- Antalya
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