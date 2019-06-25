Son Dakika Haberleri: Boğulma tehlikesi atlatan genç kurtarılamadı
Son Dakika Güncel Haber

Boğulma tehlikesi atlatan genç kurtarılamadı

37 dakika önce

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçirip, cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarılan Hasan Nacar (20) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Boğulma tehlikesi atlatan genç kurtarılamadı, System.String[]
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçirip, cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarılan Hasan Nacar (20) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Beldibi Mahallesi'ndeki bir otelde çalışan Hasan Nacar, dün saat 15.30 sıralarında başta bir otelin sahilinde denize girdi. Bir süre yüzen Hasan Nacar, suda çırpınmaya başladı. Sahildeki otelin cankurtaranları Hasan Nacar'ın çırpındığını fark etti. Yüzerek Hasan Nacar'ın yanına ulaşan cankurtaranlar suni teneffüse başlarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden de yardım istedi.
Gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hasan Nacar, ambulansla Antalya'daki Özel Anadolu Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan Hasan Nacar, bugün yaşamını yitirdi. Hasan Nacar'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:04 Kaynak: DHA
Beldibi, Kemer, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şaka yaptığı zannedilen genç boğuldu Babasını uyurken öldüren 13 yaşındaki çocuk 8 ay sonra tahliye edildi Kocalarıyla sorunlarını çözmek umuduyla hepsi aynı erkekle buluştu 188 yıllık Narmanlı Han'a kozmetik tabelası! Tepkiler üzerine indirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 16:41:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boğulma tehlikesi atlatan genç kurtarılamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]