Son Dakika Haberleri: Boğulma tehlikesi atlatan küçük kız tedavi altında
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Boğulma tehlikesi atlatan küçük kız tedavi altında

1 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde oyun oynarken evlerinin yakınlarından geçen sulama kanalına düşen 2,5 yaşındaki çocuk boğulmaktan son anda kurtarılarak tedavi altına alındı.

Boğulma tehlikesi atlatan küçük kız tedavi altında, System.String[]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde oyun oynarken evlerinin yakınlarından geçen sulama kanalına düşen 2,5 yaşındaki çocuk boğulmaktan son anda kurtarılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınçağ Mahallesi Ali Baba Caddesi üzerinde evlerinin önünde oyun oynayan 2,5 yaşındaki R.D. isimli küçük kız aniden ortadan kayboldu. Durumu fark eden ailesi evlerinin etrafında küçük kızı aramaya başladı. Aniden ortadan kaybolan küçük kız kısa bir süre sonra evin yaklaşık 500 metre ilerisindeki sulama kanalında çevreden geçen vatandaşlar tarafından bulunarak aileye haber verildi. Dengesini kaybederek evlerinin yakınlarından geçen sulama kanalına düşerek boğulma tehlikesi atlatan çocuk sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Samandağ ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırılan R.D.'nin tedavisi sürüyor.

Kızının hastanede yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini söyleyen baba Salih D. "Bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada çıkan asılsız 'cinsel istismar' haberleri bizi derinden üzdü. Çocuğumun cinsel istismara uğradığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Böyle bir durum söz konusu değil. Kızım düştüğü su kanalında sürüklenmesi esnasında vücudunda çizik ve ezikler var" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:31 Kaynak: İHA
Hatay, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sulama kanalında bulunan 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası Kız kardeşini öldüren otobüs şoförü ilk kez konuştu: Korkutmak için ateş ettim Kahreden ölüm! Topladığı odunlar sonu oldu Kaynana kavga ettiği gelinine diş fırçası fırlattı! Mahkeme 120 gün hapis cezası verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 12:50:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boğulma tehlikesi atlatan küçük kız tedavi altında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]