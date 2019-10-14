Boğulma tehlikesi atlatan norveçli turist kurtarılamadı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 2 gün önce, denizde boğulma tehlikesi geçirip, hastanede tedaviye alınan Norveçli turist Bjorn Jatten (61) bugün yaşamını yitirdi.

Avsallar Mahallesi'nde, cumartesi günü saat 15.00 sıralarında denize giren Bjorn Jatten, bir süre yüzdükten sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden sahildekiler, yüzerek Jatten'in yanına gidip, turisti kıyıya çıkardı. Bu sırada ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Jatten, ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Jatten, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi.