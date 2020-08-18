Boğulma tehlikesi atlatan Ukraynalı turist kurtarılamadı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçirip, hastanede tedavi altına alınan Ukraynalı erkek turist yaşamını yitirdi.

Tatil için Alanya'ya gelen Radz Aliiev (35) ve eşi Alina Aliiev (31), Kargıcak Mahallesi'ndeki bir otele yerleşti. Sabah saat 11.30 sıralarında Kargıcak Sahili'nde denize giren Aliiev çifti yüzmeye başladı. Radz Aliiev bir süre yüzdükten sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden sahildeki Rus uyruklu Marsel Gilmutdinov (31) yüzerek ulaştığı Aliiev'i kumsala çıkardı. Gilmutdinov da kurtarma sırasında su yutarak boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aliiev ile Gilmutdinov'u ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Aliiev, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken Gilmutdinov'un ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ukraynalı turistin cansız bedeni savcılık ve jandarma incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - ANTALYA