Son Dakika Haberleri: Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı, biri kayboldu
Son Dakika Güncel Haber

Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı, biri kayboldu

1 saat önce

Sinop'un Ayancık ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaştan 2'si kurtarıldı, biri suda kayboldu.

Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı, biri kayboldu, System.String[]

Sinop'un Ayancık ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaştan 2'si kurtarıldı, biri suda kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Çamurca Plajı'nda serinlemek için denize giren Özay Yazıcı ile kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki arkadaşı, bir süre sonra suda batıp çıkmaya başladı.

Sahilde bulunan diğer vatandaşların durumu fark etmesi üzerine Yazıcı'nın 2 arkadaşı kıyıya çıkarıldı, Özay Yazıcı ise suda kayboldu.

Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emniyet Müdürlüğü Deniz Şubesi dalgıçlarınca Yazıcı'yı arama çalışması başlatıldı.

Ayancık, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Bakan Çavusoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken "28 Şubat" vurgusu Pazartesi günü ulaşım ücretsiz mi olacak? İBB'den açıklama geldi Jandarma Komutanı Binbaşı Demir, katıldığı koşuda kalp krizi geçirip öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 16:57:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı, biri kayboldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]