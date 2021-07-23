Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi balıkçılar kurtardı - Son Dakika

Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi balıkçılar kurtardı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde Ginolu mevkiinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi, çevrede bulunan balıkçılar tarafından kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Ginolu plajında denize giren Kemal B. ile Hakan K. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, serinlemek için girdikleri denizde dalgaların arasında kalarak gözden kayboldu. Durumu fark eden vatandaşların yardım taleplerinin üzerine çevrede bulunan balıkçılar Alper ve Aytaç Güzelaydın, tekneleri ile denize açıldı. Balıkçıların yoğun çabaları sonrasında denizde boğulmak tehlikesi geçiren 3 kişi, sudan çıkartıldı. Olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 3 kişi, ardından Çatalzeytin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.