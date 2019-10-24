Boğulma tehlikesi geçiren 369 kişiyi kurtardılar

Dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nın da içinde bulunduğu ALSE Sahil Antalya Yaşam Parkı'ndaki görevli cankurtaranların, turizm sezonunda 369 boğulma vakasına müdahale ettiği bildirildi.

Alkoçlar Grubu ve ALSE İcra Kurulu Başkanı Turan Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nı da içine alan yaşam parkında 200 metre arayla 50 cankurtaranın görev yaptığını söyledi.

Antalya'da halkın en çok vakit geçirdiği bölgelerden birinin Konyaaltı Plajı olduğuna işaret eden Toprak, "Sahilin büyük bir bölümü mavi bayraklı. Yaz aylarında günde yaklaşık 100 bin kişiye yaklaşan ziyaretçi geliyor. Bu nedenle güvenliğe büyük önem veriyoruz." dedi.

Cankurtaranların gün boyunca gözlerini denizden ayırmadığını aktaran Toprak, 1 Nisan'da başlayan turizm sezonundan itibaren 369 boğulma tehlikesi olayına müdahale edildiğini kaydetti.

Boğulma tehlikesi geçiren bu kişilerden 126'sının ambulansla hastaneye sevk edildiğini anlatan Toprak, "Denizde çeşitli sebeplerle yaralanan 182 kişiye de cankurtaranlar tarafından ilk müdahale yapıldı. Denizde yüzerken kıyıdan açılan ve yorgunluk nedeniyle dönemeyen 145 yüzücüye de yardımda bulunan cankurtaranlar, deniz canlılarıyla temas nedeniyle alerji gelişen ya da yaralanan 52 kişiye de ilk yardımda bulundu." bilgisini verdi.

Efe Yalgın da gümüş bröveli cankurtaran olduğunu belirterek, sıcak havaya rağmen görevini sorumlulukla yerine getirdiğini söyledi. Yalgın, gözlerini denizden hiç ayırmadıklarını, küçük tıbbi yardımlarda da bulunduklarını ifade etti.