Boğulma tehlikesi geçiren adamı sahil güvenlik kurtardı - Son Dakika

Boğulma tehlikesi geçiren adamı sahil güvenlik kurtardı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denizde yüzerken dalgaların açığa sürüklediği bir kişi bir saat süren çalışma ile sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay Kırmacı Mahallesi Kemer Plajı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailesi birlikte denize giden Erdem Gündüz yüzerken dalgalar tarafından açığa sürüklendi. Erdem Gündüz yüzerek kıyıya gelemeyince ailesinden yardım istedi. Ailesinin yardım istediği vatandaşlar Gündüz'ü kurtarmak için uzun süre çaba gösterdi ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine yardım istenen sahil güvenlik ekipleri botla bölgeye gelerek kurtarma çalışması başlattı. Hücum botuna alınan Gündüz daha sonra Karadeniz Bölge Komutanlığı'nın limanına getirildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolün ardından hastaneye gitmek istemeyen Gündüz, ailesi ile birlikte evine döndü. Gündüz'ün kurtarılma çalışmaları sırasında kumsalda bulunan ailesi de heyecan içerisinde bekledi. Olay gören vatandaşlar denizde boğulma tehlikesi geçiren kişiyi görünce yardım talebinde bulunduklarını söyledi. İhsan Hasçelik isimli vatandaş ta dalgaların yüksek olması nedeniyle Erdem Gündüz'ün kıyıya gelemediğini, bunun üzerine sahil güvenlikten yardım istediklerini söyledi.