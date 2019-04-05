Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuğu Polis Kurtardı
1 saat önce
Adana'nın Ceyhan ilçesinde yüzmek için girdiği nehirde boğulma tehlikesi geçiren 11 yaşındaki çocuk polis tarafından kurtarıldı.
Adana
'nın Ceyhan
ilçesinde yüzmek için girdiği nehirde boğulma tehlikesi geçiren 11 yaşındaki çocuk polis tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hüseyin Biliç (11) arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için NATO Köprüsü civarında Ceyhan Nehri'ne girdi. Bir süre yüzen arkadaşlardan Biliç boğulma tehlikesi geçirdi. Bu arada çevrede bulunan polisler sesleri duyunca yardım için nehir kenarına geldi. Bir polis çocuğun boğulmak üzere olduğunu görünce nehre atlayıp onu kurtardı.
Çocuk olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:31 Kaynak: İHA
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