Son Dakika Haberleri: Boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede öldü
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Boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede öldü

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir izci kampına katılan lise öğrencisi, serinlemek için girdiği denizde geçirdiği boğulma tehlikesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede öldü, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir izci kampına katılan lise öğrencisi, serinlemek için girdiği denizde geçirdiği boğulma tehlikesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Denizkent Mahallesi'ndeki izci kampına gelen 16 yaşındaki Mustafa Fatih Özkök, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi.
Arkadaşları tarafından denizden çıkartılan Özkök, kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Özkök'ün cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:58 Kaynak: AA
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