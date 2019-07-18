Boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede öldü
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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir izci kampına katılan lise öğrencisi, serinlemek için girdiği denizde geçirdiği boğulma tehlikesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:58 Kaynak: AA
'nın Manavgat
ilçesindeki bir izci kampına katılan lise öğrencisi, serinlemek için girdiği denizde geçirdiği boğulma tehlikesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ankara
'dan Denizkent Mahallesi'ndeki izci kampına gelen 16 yaşındaki Mustafa Fatih
Özkök, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi.
Arkadaşları tarafından denizden çıkartılan Özkök, kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Özkök'ün cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu
Morguna kaldırıldı.
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