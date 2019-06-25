Son Dakika Haberleri: Boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarılamadı
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Boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarılamadı

11 dakika önce

Antalya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, kaldırıldığı hastanedeki yaşam savaşını kaybetti.

Boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarılamadı, System.String[]
Antalya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, kaldırıldığı hastanedeki yaşam savaşını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi'ndeki bir plajda meydana geldi. Gaziantep'ten Kemer'e çalışmak üzere gelen 20 yaşındaki Hasan Nacar, bir otelde garson olarak işe başladı. Dün öğleden sonra aynı mahalledeki plajda serinlemek için denize giren Nacar, boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarılan Nacar, Kemer'deki hastanedeki tedavisinin ardından Antalya'ya özel bir hastaneye sevk edildi. Hasan Nacar, bu hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Nacar'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:53 Kaynak: İHA
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