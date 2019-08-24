Boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı

Bartın'ın İnkum tatil beldesinde boğulma tehlikesi geçiren 21 yaşındaki genç kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, serinlemek için denize giren İbrahim U, boğulma tehlikesi geçirdi.

Durumu fark eden Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü cankurtaran ekipleri, zamanında müdahale ederek İbrahim U'yu sudan çıkardı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim U'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan İnkum tatil beldesinde gün içerisinde 60 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği öğrenildi.