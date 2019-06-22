Son Dakika Haberleri: Boğulma tehlikesi geçiren genç, son anda kurtarıldı
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Boğulma tehlikesi geçiren genç, son anda kurtarıldı

50 dakika önce

SİNOP'ta, denizde yüzerken aniden ayağına kramp giren Semih Pınar (24), boğulma tehlikesi geçirdi.

Boğulma tehlikesi geçiren genç, son anda kurtarıldı, System.String[]
SİNOP'ta, denizde yüzerken aniden ayağına kramp giren Semih Pınar (24), boğulma tehlikesi geçirdi. Pınar, cankurtaranın müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, saat 16.00 sıralarında, İl Özel İdaresi Karakum Sosyal Tesisleri'nde meydana geldi. Semih Pınar arkadaşlarıyla serinlemek için denize girdi. Bir süre yüzen Pınar'ın ayağına bir anda kramp girdi. Pınar suda çırpınıp, bağırarak yardım istedi. Pınar'ı ve arkadaşlarını duyan cankurtaranlar, harekete geçti. Cankurtaranlardan biri, denize atlayıp, Pınar'ı kıyıya çekti. Bu sırada çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Pınar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
Tedaviye alınan Pınar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


- Sinop
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:59 Kaynak: DHA
Sinop, Pınar, Güncel
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