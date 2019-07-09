Boğulma tehlikesi geçiren genci vatandaşlar kurtardı
1 saat önce
Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Ordu Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:29 Kaynak: AA
'nun Altınordu
ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Akyazı
Mahallesi'nde sahilde serinlemek için denize giren Abdulkadir Arnak (26) akıntıya kapıldı.
Durumu fark eden çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Arnak, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis
ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Arnak'ı kurtarmak için denize giren ve fazla su yutmaları nedeniyle baygınlık geçiren iki kişi de sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.
Resmi gazetede yayımlandı! Tapu senedinde artık fotoğraf olmayacak Lüks cipte uyudu ölmekten son anda kurtarıldı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iki farklı dövme başvurusu İstanbul'da termometreler 40 dereceyi gösterdi!