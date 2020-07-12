Boğulma tehlikesi geçiren genci vatandaşlar ve cankurtaranlar kurtardı - Son Dakika

Boğulma tehlikesi geçiren genci vatandaşlar ve cankurtaranlar kurtardı

Boğulma tehlikesi geçiren genci vatandaşlar ve cankurtaranlar kurtardı Akıntılı deniz can alıyordu Samsun'un Atakum ilçesinde plajda denize giren genç boğulma tehlikesi geçirdi.

Boğulma tehlikesi geçiren genci vatandaşlar ve cankurtaranlar kurtardı

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Akıntılı deniz can alıyordu

SAMSUN - Samsun'un Atakum ilçesinde plajda denize giren genç boğulma tehlikesi geçirdi. Genç vatandaşların ve cankurtaranların çabalarıyla kurtarıldı.

Atakum ilçesi İnci Plajı'nda serinlemek için denize giren Erencan Ö. bir süre sonra çırpınmaya başladı. Genç bir süre sonra da gözden kayboldu.

Gencin denizde kaybolduğunu fark eden vatandaşlar durumu cankurtaranlara bildirdi. Bunun üzerine cankurtaran Taylan Özgür, Erencan Ö'yü kurtarmak için denize girdi. Sahil güvenlik ekipleri ve itfaiyeye de haber verildi. 10 dakikadır kayıp olan genci vatandaşlar ve cankurtaranlar kurtarma çabalarından vazgeçmediler. Plajdaki vatandaşlar genci en son gördükleri bölgeyi söyleyerek cankurtaranları yönlendirdi.

Bu sırada sahil güvenlik ekiplerine bağlı dalgıçlar da arama çalışmalarına katılmak için intikal etti. Erencan cankurtaranlar tarafından bulunarak denizden çıkartıldı ve ilk müdahalesi yapıldı. Denizde solunumu duran genç yapılan ilk müdahalenin ardından nefes almaya başladı. Kurtarılan genç orada bulunan ekipler tarafından sedyeye alınıp, koşar halde götürülerek 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Erencan'ın kurtarılması vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Olayı anlatan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaran Taylan Özgür, "Devriye halinde gezerken vatandaşların da tepkisi üzerine durumu fark ettim. Vatandaşlar da gencin 10 dakikadır kaybolduğunu söyledi. Bizde sahil güvenliği aradık, itfaiyeye haber verdik. Öncelikle kendimiz girdik. Aradık. Sahildeki vatandaşlarımız sağ olsunlar bize tarif ede ede kendisini bulduk. Denizden çıkarttık. Solunumu kapalıydı. Tedavisini yaparak ambulansa bindirdik" dedi.

Vatandaşları akıntıda denize girmemeleri konusunda uyaran Özgür, "Vatandaşlarımızın uyarılarımıza dikkat etmesi gerekmekte. Akıntıda denize girmemesi gerekmekte. Biz ikazlarımızı yaptığımız halde bazen bizi dinlememektedirler. Bunun sonucu bu tür olaylar yaşanabiliyor. Allah'tan canına bir şey olmadı arkadaşımızın. Sağ salim çıkarttık sudan" diye konuştu.

Atakum, Samsun, Genç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 18:29 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Boğulma tehlikesi geçiren genci vatandaşlar ve cankurtaranlar kurtardı - Son Dakika
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