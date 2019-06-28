Son Dakika Haberleri: Boğulma tehlikesi geçiren gençlerin kurtarılma anı kamerada
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Boğulma tehlikesi geçiren gençlerin kurtarılma anı kamerada

1 saat önce

GİRESUN'da serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren Emre Karamustafaoğlu (16) ve Emre Kaya (15), kurtarıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren gençlerin kurtarılma anı kamerada, System.String[]
GİRESUN'da serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren Emre Karamustafaoğlu (16) ve Emre Kaya (15), kurtarıldı. O anlar, cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.
Küçükköy Mahallesi sahilinde serinlemek için denize giren Emre Karamustafaoğlu ve Emre Kaya, akıntıya kapıldı. Dalgaların şiddetiyle sürüklenen gençler, kıyıya çıkamadı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Giresun Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Botla denize açılan ekipler, can simidi attığı gençleri çekerek kurtardı.
O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.


- Giresun
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:08 Kaynak: DHA
Emre Kaya, Giresun, Güncel
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