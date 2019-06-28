Boğulma tehlikesi geçiren gençlerin kurtarılma anı kamerada
1 saat önce
GİRESUN'da serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren Emre Karamustafaoğlu (16) ve Emre Kaya (15), kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:08 Kaynak: DHA
GİRESUN'da serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren Emre Karamustafaoğlu (16) ve Emre Kaya
(15), kurtarıldı. O anlar, cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Küçükköy
Mahallesi sahilinde serinlemek için denize giren Emre Karamustafaoğlu ve Emre Kaya, akıntıya kapıldı. Dalgaların şiddetiyle sürüklenen gençler, kıyıya çıkamadı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı
ve Giresun
Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Botla denize açılan ekipler, can simidi attığı gençleri çekerek kurtardı.
O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
- Giresun
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