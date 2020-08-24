Boğulma tehlikesi geçiren iki kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

-Boğulma tehlikesi geçiren kişinin ambulansa taşınması Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize giren iki kişi, boğulma tehlikesi geçirdi.

Alınan bilgiye göre, tatil için geldiği Limoncuk plajı mevkisinde serinlemek için denize giren Barış Doğan (21), suyun derinliği boyunu geçince çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden çevredekiler, Doğan'ı kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Doğan, Düzce Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Aynı mevkide boğulma tehlikesi geçiren Bülent Keleş de kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.