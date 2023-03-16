Boğulma tehlikesi geçiren itfaiyeci üzerini değiştirip tekrar suya girmiş

Şanlıurfa'da derelerin taşması sonucu meydana gelen selde suyla dolan alt geçittekileri kurtarmak isterken mahsur kalan ve güçlükle çıkabilen 3 itfaiye eri, yaşadıklarını unutamıyor.

Dere taşkını sonrası sel sularının bir anda doldurduğu Abide Köprülü Kavşağı alt geçidine ilk müdahale eden ekipte yer alan itfaiye erleri Sait Sayar, Abdulgani Aslan ve Bülent Bulut, canları kurtarmak için gösterdikleri fedakarlıkla dikkati çekti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli itfaiye eri Sait Sayar, gazetecilere, bölgede mahsur kalanların bulunduğu ihbarı üzerine alt geçide gittiklerini ve bu sırada aracın içinde mahsur kaldığını belirtti.

Arkadaşlarının kendisini kurtarmak için botla suya girdiğini, onların da mahsur kaldığını anlatan Sayar, şöyle konuştu:

"Zaten girdap oluşmuştu. O girdaptan çıkamadık. Su yükseldikten sonra köprünün üzerindeki kirişlere tutunduk. Duvar kenarındaki kablo kanallarına tutunarak çıkış yapabildim. Zaten tavanla aramızda bir karış kadar hava boşluğu kalmıştı. Allah'a şükürler olsun çıkış yaptık. Çıktıktan sonra eve gittim. Üzerimi değiştirip tekrar olay yerine geldim. Arkadaşlarım suyun içinde olduğu için dayanamadım. Onlara yardım etmek istedim. Olay yerini bildiğim için izin alıp tekrar suya girdim. Arkadaşlarımı ve mahsur kalan vatandaşları aramak için 2-3 defa giriş çıkış yaptım. Şükürler olsun arkadaşlarımız sağ salim dışarı çıktılar."

"Artık Allah'a teslim olduk"

İtfaiye eri Abdulgani Aslan ise alt geçitte mahsur kalanlara müdahale etmek için botu hazırladıkları sırada gelen dalgayla sürüklendiğini, üç saate yakın köprünün altında yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Aslan, "Su boğazımıza kadar dayanmıştı. Ufak bir çukur kalmıştı oradan nefes alıp verebiliyorduk. Ekiplerimiz suyu boşaltıyorlardı. Artık Allah'a teslim olduk, kelimeişehadet getirdik. Ondan sonra bir baktık su seviyesi milim milim düşmeye başladı." dedi.

Suyun düşmesinin ardından gördüğü ışığa doğru dalıp çıkarak yüzmeye başladığını anlatan Aslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Arkadaşlarıma ve oradaki vatandaşlara umut olabilmek için kendimi suyun içine attım. 5 metre gidiyordum kafamı çıkarıyordum, nefes alıp tekrardan dalıyordum. Köprünün dışına çıktım. Çok şükür ondan sonra arkadaşlarımızın çabasıyla çıktık."

İtfaiye erlerinden Bülent Bulut da aniden gelen dalgadan tünelde kalan bir aracın üzerine basarak kurtulduğunu ifade ederek, "Suyun çekilmesini gördükten sonra ışığı görür görmez tekrar dışarıya çıkma fırsatı bulduk, çok şükür. Allah bizi sevdiklerimize bağışladı. Keşke daha erken müdahale yapabilseydik. O su gelmeden vatandaşları alabilseydik. Allah hepsine rahmet eylesin." dedi.

Olayda kurtardıkları bir vatandaşı da mahsur kaldıkları sırada sakinleştirmeye çalıştığını ancak o sırada kendisinin de korktuğunu anlatan Bulut, "Kendimiz korkuyoruz ama şimdi biz orada vatandaşın da derdini düşünmek zorundayız. Ona sakin ol dedim." dedi.

Şanlıurfa'da şiddetli sağanağın ardından derenin taşması sonucu sel sularının doldurduğu Abide Köprülü Kavşağı alt geçidinde 5 kişi hayatını kaybetmişti.