Boğulma Tehlikesi Geçiren Kaçakları Sahil Güvenlik Kurtardı
36 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinden jet ski ile Yunanistan'a geçmeye çalışırken denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi kurtarıldı.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinden jet ski ile Yunanistan
'a geçmeye çalışırken denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi kurtarıldı.
Bodrum'dan Yunanistan'a geçmeye çalışırken jet skinin devrilmesi sonucu denizde 3 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri çalışma başlattı.
Yalıkavak açıklarında ters dönmüş jet ski ile deniz yüzeyinde Filistin
uyruklu 3 kişiyi tespit eden ekipler, kaçakları kurtararak Bodrum'daki Sahil Güvenlik Merkezine götürdü.
Burada sağlık kontrolünden geçirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Merkezine teslim edilecek.
Öte yandan, kaçakların kurtarılma anı sahil güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:34 Kaynak: AA
Survivor'da Türk ve Yunan Yarışmacı Arasında Aşk Bombası Patladı!
Dolmabahçe'de 3,5 Saatlik Seçim Toplantısı! Erdoğan Kurmaylarıyla Buluştu
Türkiye'nin ABD'nin S-400 Tehdidine Tepki: ABD Artık Bir Karar Vermeli
ABD'den, Türkiye'nin S-400 Alımıyla İlgili Kritik Açıklama: Büyük Risk Arz Ediyor